Rusland blokkeert veroordeling Syrische gifgasaanval in Veiligheidsraad

Bij de aanval op de Syrische stad kwamen vorige week bijna negentig mensen om het leven en raakten vele anderen gewond. Onderzoek van monsters afkomstig van de plek van de aanval bevestigen dat het zenuwgas sarin werd gebruikt.

Het is de achtste keer dat Rusland een veto uitspreekt in de Veiligheidsraad.

China onthield zich van de stemming over de resolutie, samen met Ethiopië en Kazachstan. Tien landen stemden voor de ontwerptekst. Bolivia voegde zich bij de Russische nee-stem.

Het grootste deel van de internationale gemeenschap houdt het regime van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk voor de gifgasaanval. Rusland en andere bondgenoten van Assad houden vol dat het gifgas afkomstig was uit een opslagplaats van de rebellen en vrijkwam na een conventionele luchtaanval.

'Enige vooruitgang'

Rusland en de VS hebben woensdag "enige vooruitgang geboekt" over Syrië. Dat heeft de Russische minister Sergei Lavrov van Buitenlandse Zaken gezegd na een gesprek met zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson in Moskou.

Volgens Lavrov heeft de Russische president Vladimir Poetin er mee ingestemd om nieuwe afspraken te maken over de veiligheid in het luchtruim boven Syrië.

Deze afspraken waren door Rusland opgeschort na de Amerikaanse raketaanval op een Syrische legerbasis, vorige week. De Amerikaanse president Donald Trump besloot over te gaan tot de raketaanval als vergelding voor de gifgasaanval op Khan Sheikhoun.

Hoewel op voorhand was aangekondigd dat Poetin Tillerson niet zou ontmoeten, sprak de Amerikaanse minister woensdag ook twee uur lang met de Russische president.

Assad

De VS vinden het volgens Tillerson belangrijk dat de Syrische president Assad uiteindelijk afstand doet van de macht, op een ordentelijke wijze. Voor hem of voor zijn familieleden is in de toekomst geen rol meer weggelegd in het Syrisch bewind.

Lavrov zei dat Moskou niet zijn hoop vestigt op Assad noch op iemand anders in Syrië. Rusland wil een vreedzaam politiek proces, Assad nu ten val brengen zou slechts Islamitische Staat in de kaart spelen.

Behalve over Syrië spraken Rusland en de VS ook over de verslechterde banden tussen de twee landen, als gevolg van de situatie in Syrië. Die zijn volgens Tillerson op een dieptepunt beland. De partijen hebben afgesproken een werkgroep in het leven te roepen die de relatie gaat evalueren.