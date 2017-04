VS ziet afzetten Syrische president Assad als een van de prioriteiten

"Er zijn meerdere prioriteiten. Het wegkrijgen van Assad is niet de enige prioriteit", is haar antwoord op de vraag of de komst van een nieuw regime in Syrië een officieel beleid van de VS is geworden.

Ook geeft ze te verstaan dat een politieke oplossing met Assad geen optie is. Haley noemt het verslaan van Islamitische Staat en het verwijderen van Iraanse invloed in Syrië als andere belangrijke doelstellingen.

De ambassadeur lijkt daarmee terug te komen op eerdere uitlatingen. Enkele dagen voordat de aanval met gifgas had plaatsgevonden, gaf ze te kennen dat het verdrijven van de Syrische president niet meer de belangrijkste doelstelling is.