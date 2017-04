Kabinet heeft begrip voor Amerikaanse aanval Syrië

Het kabinet noemt de aanval "proportioneel".

In de nacht van donderdag op vrijdag vuurden de Verenigde Staten 59 Tomahawk-kruisraketten af op de Shayrat-basis, nabij Homs. Het geldt als een vergeldingsactie op de gifgasaanval eerder deze week waarbij tientallen burgers om het leven kwamen.

In een schriftelijke toelichting laat het kabinet weten dat de Amerikaanse actie het resultaat is van de Russische en Chinese blokkade om deze week een resolutie van de VN-Veiligheidsraad tegen Syrië aangenomen te krijgen. "De internationaalrechtelijke weg om een gezamenlijke vuist te maken, liep daarmee dood. Opnieuw. De Verenigde Staten hebben afgelopen uren een duidelijk signaal gegeven dat met het gebruik van gifgas een grens is overschreden", aldus het kabinet.

Minister Koenders voegde daaraan toe dat er ingezet moet worden op de-escalatie."We moeten terugkeren naar de weg van de VN. Het belangrijkste is dat dit moet bijdragen aan een terugkeer naar de onderhandelingstafel.'

Verantwoordelijkheid

De Amerikaanse zaakgelastigde in Nederland heeft het kabinet op het ministerie van Algemene Zaken bijgepraat over de aanval. De Amerikaanse president Donald Trump houdt het Syrisch regime verantwoordelijk voor de aanval. Syrie en Rusland ontkennen verantwoordelijk te zijn en wijzen met de beschuldigende vinger naar de rebellen.

Trump deed een beroep op "beschaafde landen om samen met ons een einde te maken aan het bloedvergieten in Syrië". De president zei dat de aanval op Syrië "vitaal voor het nationale veiligheidsbelang" van de VS is. Opmerkelijk genoeg was Trump - toen hij nog geen president was - fel tegenstander van interventies in Syrië, omdat die niet in het belang van de VS zouden zijn.

Nederland strijd samen met de internationale coalitie tegen Islamitische Staat in Syrië en Irak, maar doet dat sinds de zomer van 2016 niet meer met F16’, wel met het trainen van Koerdische strijdkrachten. Het regime van Assad is geen doelwit.