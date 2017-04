VS onderzoekt stappen om vertrek Syrische president Assad te forceren

Tillerson deed zijn uitspraken nadat hij donderdag overleg had met zijn Russische collega Sergej Lavrov, zo meldt een medewerker van het Witte Huis aan Reuters.

CNN meldde donderdag dat Trump tegen een aantal Congresleden heeft gezegd dat hij militaire actie overweegt in Syrië als vergelding voor de inzet van chemische wapens deze week. Hij heeft hierover nog geen besluit genomen en zal dit ook pas doen na het oordeel van Mattis te hebben gehoord.

Minister van Defensie James Mattis zal de opties waarschijnlijk donderdag nog bespreken met president Donald Trump in diens buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida. Hij heeft volgens een regeringsvertegenwoordiger in Washington al uitvoerig overlegd met de nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster.

Trump noemde de luchtaanval met vermoedelijk het zenuwgas sarin een "gruweldaad". Hij stelde donderdag dat er "iets moet gebeuren".

Rusland

Het Witte Huis heeft ook gemeld dat er bij Rusland op is aangedrongen om de positie van het land ten opzichte van de Syrische president Assad te heroverwegen. Een medewerker van het Witte Huis stelde dat er daarnaast contact werd gezocht met de Russen om uit te zoeken wat hun standpunt was ten aanzien van de gifgasaanval. Rusland heeft Assad tot nu toe gesteund.

De verandering van de visie van de VS op Syrië is opvallend. Nikki Haley, de VN-ambassadeur van de VS, gaf onlangs aan dat het verdrijven van Assad niet meer de prioriteit was voor de Amerikanen. Daarbij stelde Haley woensdag dat als het de VN niet lukt om gezamenlijk stappen te ondernemen, landen wellicht "gedwongen zijn zelfstandig tot actie over te gaan."