VS dreigt met 'eigen actie' in Syrië

"Als de VN er consequent in faalt collectief actie te ondernemen, dan moeten staten soms de keuze maken zelf in actie te komen", stelde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. Zij deed de uitspraken tijdens een speciale bijeenkomst van de Veiligheidsraad na de gifgasaanval op Khan Sheikhoun in de provincie Idlib.

Eerder op de dag werd de resolutie van de VN-Veiligheidsraad waarin de Syrische president Bashar al-Assad wordt veroordeeld voor de aanval geblokkeerd door Rusland. Rusland noemde de resolutie "onaanvaardbaar" en stelt dat de Syrische rebellen schuldig waren aan de aanval.

Washington, Parijs en Londen hadden een conceptverklaring opgesteld waarin de Veiligheidsraad de luchtaanval op Khan Sheikhoun, met zeker 72 doden, veroordeelt en een onderzoek eist. De Russen hebben vetorecht en maken daar tot dusver als het Syrië betreft steevast gebruik van om president Bashar al-Assad te beschermen.

Obama

Ook in Moskou werd woensdagavond gereageerd op de kwestie rond de chemische aanval.

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft volgens Moskou zelf bijdragen aan het gebruik van chemische wapens in Syrië. Door te dreigen met militaire actie als dergelijke wapens zouden worden gebruikt, moedigde hij volgens Moskou extremisten aan om daartoe over te gaan.

Obama stelde in 2012 dat gebruik van chemische wapens in Syrië voor hem een 'rode lijn' zou zijn. Daarop probeerden extremisten en terroristen volgens een Russische VN-diplomaat om het regime in Damascus in diskrediet te brengen door juist zulke wapens in te zetten. Zo zouden ze hebben gehoopt een militair ingrijpen uit te lokken.

De 'rode lijn' van Obama leidde uiteindelijk niet tot Amerikaanse luchtaanvallen op Syrische regeringstroepen. Nadat in 2013 honderden doden waren gevallen bij aanvallen met chemische wapens, stemde het regime er onder internationale druk mee in onder VN-toezicht het hele arsenaal te vernietigen.