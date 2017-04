VN onderzoekt aanval met chemische wapens in Idlib

Volgens de verklaring valt het gebruik van chemische wapens en aanvallen op ziekenhuizen onder ''oorlogsmisdaden en ernstige schending van mensenrechten''. Het is volgens de VN noodzakelijk dat ''de uitvoerders van dergelijke aanvallen worden geïdentificeerd en verantwoordelijk worden gehouden''.

De luchtaanval met chemische wapens in de Syrische provincie Idlib is afschuwelijk. De VN-Veiligheidsraad zal bijeenkomen en gaan uitzoeken wie er verantwoordelijk voor is. Dat zei de speciale VN-gezant Staffan de Mistura dinsdag op een internationale conferentie over Syrië in Brussel.

De aanval zou rond de zestig levens hebben geëist. Hoewel de Syrische regering ontkent chemische wapens te gebruiken, stelt Frankrijk dat het regime van president Assad erachter zit.

'Straffeloosheid geen optie'

Volgens EU-buitenlandchef Federica Mogherini, medeorganisator van de top, is ''straffeloosheid geen optie''. Op de conferentie komen woensdag ministers van zo’n zeventig landen en tal van internationale organisaties bijeen. Ook VN-topman António Guterres is aanwezig.

''We moeten aan vrede en de toekomst van Syrië blijven werken’’, aldus Mogherini. ''Met humanitaire hulp en steun voor de politieke onderhandelingen in Genève.''

Ook wordt bekeken wat de internationale gemeenschap kan doen aan de wederopbouw als de oorlog eenmaal is beëindigd. Maar het is niet zo dat dat EU de rekening betaalt als niet duidelijk is hoe de politieke toekomst eruitziet, aldus de Italiaanse.

10 miljard euro

De top is mede bedoeld om te bekijken hoe het staat met de ongeveer 10 miljard euro die ruim een jaar geleden op een Syrië-top in Londen werd toegezegd voor een periode van vier jaar.

Dat is volgens de VN echter te weinig om de nood te lenigen van de vele vluchtelingen en ontheemden in de regio. De verwachting is dat diverse landen meer geld beschikbaar stellen.

De premiers van Syriës buurlanden Libanon en Jordanië komen wel naar Brussel, maar de Turkse premier laat verstek gaan.