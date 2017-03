Minstens 652 kinderen omgekomen in Syrië in 2016

Volgens Unicef zijn er meer dan 850 kindsoldaten bijgekomen in het gebied en hebben 1,7 miljoen kinderen geen toegang tot onderwijs. De organisatie stelt dat de situatie voor kinderen in Syrië ongekend schrijnend is.

Een ander groot probleem in het Syrische conflict zijn aanvallen op ziekenhuizen. Volgens het rapport waren er in 2016 minstens 338 aanvallen op ziekenhuizen en medisch personeel.

Humanitaire hulp

De situatie in het land is het slechtst voor de 2,8 miljoen kinderen die in afgelegen gebieden wonen en de 280.000 kinderen die zich bevinden in steden die belegerd worden. Zij zijn vrijwel geheel afgesloten van humanitaire hulp.

Na zes jaar oorlog zijn ongeveer 6 miljoen kinderen afhankelijk van humanitaire hulp, dat is twaalf keer zoveel als in 2012. Daarnaast zijn zo'n 2,3 miljoen kinderen ontheemd, ze wonen in vluchtelingenkampen in Turkije, Libanon en Irak.