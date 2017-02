Tientallen mensen omgekomen door autobom in Syrië

In het gebied in de omgeving van de stad proberen door Turkije ondersteunde Syrische rebellen, Islamitische Staat (IS) definitief te verdrijven.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten ging de autobom af in Sousian op een plek waar militaire kantoren en veiligheidscentra zetelen.

AFP spreekt van een zelfmoordaanslag. Een voertuig vol met explosieven raakte twee commandoposten van de Syrische rebellen.

De rebellengroepering verdreef donderdag IS uit al-Bab na wekenlange gevechten. Het was de laatste belangrijke stad in het noordwesten van Syrië waar IS nog de dienst uitmaakte, evenals twee kleinere buursteden Qabasin en al-Bezah. Ook daar hebben de rebellen IS verslagen.

Donderdag kwamen meerdere Syrische rebellen om het leven door een landmijn in al-Bab. De rebellen waren bezig met het opruimen van onontplofte munitie in de stad nadat IS was verdreven.

Vredesbesprekingen

Op dezelfde dag begonnen ook de vredesbesprekingen 'Geneva IV' in Genève tussen de verschillende strijdende partijen.

Het is de vierde ronde van de onderhandelingen en nog steeds zijn er weinig stappen gezet. Het staakt-het-vuren, dat sinds december van kracht is, is tot dusver meerdere malen met voeten getreden en een oplossing voor het conflict lijkt nog steeds ver weg.

Inmiddels duurt de oorlog in Syrië al ruim vijf jaar. Honderdduizenden mensen zijn in de strijd omgekomen en miljoenen zijn op de vlucht geslagen.