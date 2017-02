Meer dan twintig doden bij luchtaanvallen op Idlib

Doelwit was volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten het hoofdkwartier van een met al-Qaeda verbonden militie, het Fatah-al-Sham Front.

Er zouden tien aanvallen zijn uitgevoerd. De reddingsdienst Witte Helmen zei dat ook woningen van burgers zijn getroffen. Tientallen mensen raakten gewond.

Volgens het Observatorium is het nog onduidelijk of de bombardementen door Russische gevechtsvliegtuigen of door toestellen van de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten zijn uitgevoerd. Het Russische ministerie van Defensie ontkende betrokkenheid bij de aanvallen.

Het Fatah-al-Sham Front is uitgezonderd van het staakt-het-vuren dat in december in grote delen van Syrië werd afgekondigd. De provincie Idlib is een bolwerk van de jihadisten. Duizenden Syrische strijders en hun gezinnen die na de val van steden en dorpen rond Damascus en de stad Aleppo werden geëvacueerd, zijn naar Idlib getrokken.