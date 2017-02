'Zeker 13.000 mensen geëxecuteerd in gevangenis Syrië'

De gevangenen die worden opgehangen in de gevangenis krijgen deze straf zonder dat er sprake is van iets "wat ook maar lijkt op een eerlijk proces", stelt Amnesty. "Een zogenaamde militaire rechtbank veroordeelt een gevangene in een procedure die spot met alle rechtsnormen en niet meer dan twee minuten in beslag neemt."

Het rapport Human slaughterhouse: Mass hangings and extermination at Saydnaya prison, toont volgens Amnesty aan dat de Syrische overheid in de gevangenis bewust onmenselijke omstandigheden creëert door middel van marteling en het systematisch onthouden van eten, drinken, medicijnen en medische zorg.

De ophangingen in de Saydnaya-gevangenis vonden een of twee keer per week plaats, meestal op maandag en woensdag, midden in de nacht. Per keer werden tot 50 gevangenen geëxecuteerd.

Goedkeuring

"De Syrische autoriteiten geven tot op het hoogste niveau hun goedkeuring aan de executies en wantoestanden in de gevangenis, die gekwalificeerd kunnen worden als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid", schrijft Amnesty.

Het onderzoek is mede gebaseerd op 84 getuigenissen van onder meer voormalige bewakers en leidinggevenden in de Saydnaya-gevangenis.