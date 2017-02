Syrische troepen beginnen aan nieuw offensief in Raqqa

Dat hebben de groepen zaterdag gemeld in een verklaring.

Begin december maakten de Syrische milities flinke vorderingen, maar sindsdien lijkt de opmars te zijn gestagneerd. Het doel van de groepen is om de resterende IS-troepen in de stad volledig te omcirkelen.

In de rebellengroep domineren Koerdische strijders. De Koerdische SDF, een van de grootste milities, heeft burgers in Raqqa opgeroepen weg te blijven uit zones waar strijders van IS zitten. Raqqa in Syrië viel in 2013 in handen van IS.

Mosul

In Irak heeft het regeringsleger onlangs met hulp van de internationale bondgenoten het oosten van Mosul geheel bevrijd van Islamitische Staat. Aan het offensief namen 100.000 Iraakse militairen, Koerdische peshmerga's en sjiitische milities deel. Het is de grootste grondoperatie in Irak sinds de Amerikaanse inval in 2003.

Mosul werd in juni 2014 door de extremisten van IS ingenomen. Het was de laatste grootste stad die de terreurgroep nog in handen had in Irak.