Unicef heropent scholen in Oost-Mosul

Kinderen rennen over een schoolplein in Mosul (Irak). In het oosten van de stad zijn dinsdag met steun van Unicef dertig scholen heropend. © ANP

Een jongen zit in een van de klaslokalen. Hij is een van de 16.000 kinderen die weer onderwijs kan volgen in de stad. © ANP

De gang van de school is gevuld met leerlingen. In sommige wijken was het volgen van onderwijs twee jaar niet mogelijk. © ANP