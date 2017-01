Iraakse troepen bevrijden Oost-Mosul van IS

Dat meldt een woordvoerder van het Iraaks leger maandagmiddag (Nederlandse tijd).

Vorige week hadden de Iraakse troepen al alle beoogde doelen in dit deel van de stad in handen.

Aan het offensief nemen 100.000 Iraakse militairen, Koerdische peshmerga's en sjiitische milities deel. Het is de grootste grondoperatie in Irak sinds de Amerikaanse inval in 2003.

De troepen worden vanuit de lucht gesteund door een coalitie onder leiding van de VS. Op de grond zijn ook Amerikaanse adviseurs actief.

In totaal zijn in Mosul in 2016 meer dan 16.000 burgers omgekomen door de gevechten.