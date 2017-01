Syrische rebellen aanwezig bij vredesgesprekken Kazachstan

Een woordvoerder van het Vrije Syrische Leger zegt dat een fractie van verschillende rebellenleiders zal worden gevormd en naar Astana zal komen.

Hun voornaamste doel is aankaarten dat het Syrische leger van president Bashar al-Assad het staakt-het-vuren schendt dat sinds eind december van kracht is. Volgens de rebellen voeren het leger en bondgenoot Rusland nog geregeld aanvallen uit op doelen van de rebellen.

Om die reden zei het Vrije Syrische Leger eerder de gesprekken in Kazachstan te boycotten. Het leger zegt dat alleen doelwitten worden aangevallen van IS, dat niet betrokken is bij de wapenstilstand.

De conferentie is op initiatief van Turkije en Rusland. Dit weekend zeiden beide landen dat ook de Verenigde Staten zullen worden uitgenodigd voor de onderhandelingen, die vlak na het aantreden van president Donald Trump plaatsvinden.

Assad

De fractie van rebellenleiders is een andere dan die aanwezig was bij een vredesconferentie in Genève vorig jaar. Daar werden de rebellen vertegenwoordigd door een groepering die steun kreeg van Saudi-Arabië. President Assad zei vorige week in een interview dat de onderhandelingen alleen een kans van slagen hebben als hij direct met de Syrische rebellen om de tafel zou kunnen zitten.

Volgens de rebellen zal in Astana ook worden ingezet op "humanitaire kwesties", zoals de levering van hulpgoederen en de vrijlating van gevangenen.

Rebellengroepen die zijn gelieerd aan IS en al-Qaida maken geen deel uit van de vredesonderhandelingen. Ook de Koerdische beweging YPG is niet uitgenodigd.