Assad wil 'over alles' praten bij vredesgesprekken Kazachstan

"Het is volledig open, en zijn geen grenzen aan de onderhandelingen", zegt Assad in een interview met Franse journalisten dat is gepubliceerd op de website van staatsmedium Sana.

Volgens Assad hangt het succes van de conferentie wel af van wie aan de onderhandelingstafel zitten. Hij zegt direct met de Syrische oppositie te willen onderhandelen.

"Wordt het de echte Syrische oppositie? Er zou een Syrische oppositie moeten zijn om over Syrische zaken te onderhandelen", zegt de president. Assad zegt niet te willen praten met bijvoorbeeld Saudi-Arabië, Groot-Brittannië en Frankrijk. "Veel van het succes van de conferentie zal daarvan afhangen."

Op 23 januari komen de Syrische regering en enkele oppositiegroeperingen bijeen in Astana om te praten over een politieke oplossing voor de burgeroorlog in Syrië, die in 2011 begon. Ook Turkije, Rusland en Iran zitten aan tafel. Meerdere rebellenbewegingen willen echter niet aanschuiven als Assad van plan is aan te blijven als leider.

Aftreden

Tijdens de besprekingen zal de positie van Assad als president in een mogelijke overgangsregering ter discussie staan. Daarover zegt hij opnieuw dat dit een zaak is van het Syrische volk en dat zijn mogelijke aftreden ligt verankerd in de grondwet.

"Als ze mijn positie ter discussie willen stellen, moeten ze de Syrische grondwet ter discussie stellen en die is niet van de president of de oppositie, maar van het Syrische volk. Voor iedere grondwet is een referendum nodig," aldus Assad.

De president leek eerder vastberaden om aan te blijven, maar onder meer bondgenoot Rusland lijkt te zinspelen op een andere rol voor Assad in een overgangsregering.

Assad zegt tot slot positief te zijn over het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Trump kondigde aan een betere relatie te willen met Rusland. Assad noemt de belofte van Trump "veelbelovend". "Een betere relatie tussen de VS en Rusland is goed voor ieder conflict in de wereld, dus ook voor Syrië."