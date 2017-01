Rusland claimt militaire operatie in Syrië af te schalen

De bevelhebber van de Russische troepen, Valery Gerasimov, kondigde het besluit van het Kremlin vrijdag aan.

"In overeenstemming met het besluit van opperbevelhebber Vladimir Poetin is het ministerie van Defensie begonnen met het afschalen van de inzet van gewapende troepen in Syrië", aldus Gerasimov.

Vliegdekschip Admiral Kuznetsov keert als eerste terug, samen met de begeleidende schepen. De marinevloot, geleid bij het vliegdekschip, heeft nauwelijks een belangrijke rol gespeeld in de gevechten in Syrië.

In Syrië is een wapenstilstand van kracht. Poetin verklaarde in december dat Rusland zijn aanwezigheid in Syrië inperkt, als onderdeel van het akkoord tussen de Syrische regering en rebellenbewegingen.

Luchtaanvallen

Rusland voert sinds 2015 luchtaanvallen uit op Syrisch grondgebied. Het land steunt daarbij het regeringsleger van de Syrische president Bashar al-Assad. Bij Russische bombardementen zijn veel burgerdoden gevallen. Ook werden Syrische ziekenhuizen en scholen geraakt.

Het is niet de eerste keer dat Rusland zich 'terugtrekt' uit Syrië. In maart vorig jaar kondigde Poetin onverwacht aan een groot deel van de troepen terug te zullen trekken. Ondanks dat enkele gevechtsvliegtuigen vertrokken om de "Russische militaire aanwezigheid in het Syrische luchtruim te verminderen", bleven de Russen bombardementen uitvoeren.