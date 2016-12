Rebellen Syrië dreigen met opzeggen bestand als gevechten voortduren

In sommige gebieden zijn de gevechten en luchtaanvallen gewoon doorgegaan, sinds donderdagavond 23.00 uur Nederlandse tijd een wapenstilstand van kracht werd door toedoen van Rusland en Turkije.

"Herhaaldelijke schendingen door het regime met bombardementen en aanvallen op gebieden die onder controle staan van oppositie zullen het bestand nietig en ongeldig maken", luidt de schriftelijke verklaring van enkele rebellengroepen.

Verbroken

Het staakt-het-vuren werd vrijdagochtend vrijwel meteen verbroken nadat in de provincie Hama in het westen van het land was gevochten tussen het Syrische regeringsleger en rebellen.

Ook werd gesproken van confrontaties tussen het Syrische leger en zijn bondgenoten met rebellen ten noorden van de hoofdstad Damascus. Het Syrische leger zou daarbij helikopters hebben ingezet. Ook rebellen in het gebied meldden gevechten.

Jihadisten

Vrijdag wees een groep jihadisten het jongste bestand in Syrië af. De groep noemt zich Jabhat Fatah al-Sham en was eerder berucht onder de naam al-Nusra Front. Het bestand is volgens deze jihadisten "slechts een bestendiging van het criminele regime" van president Bashar al-Assad.

Het hoofddoel blijft dat het regime militair ten val wordt gebracht, aldus een woordvoerder van de groep die eerder tot het netwerk van al-Qaeda behoorde.

De soennitische extremisten zijn net als bij eerdere bestanden geen partij bij het akkoord over de wapenstilstand. Maar Ankara en Moskou hopen dat zo veel mogelijk strijders zich aansluiten en in januari over vrede komen praten.

Rusland

Rusland heeft vrijdag de Veiligheidsraad gevraagd de jongste vredesinspanning met een resolutie te steunen. Het is mogelijk dat er zaterdag al een resolutie ter stemming op tafel ligt. De Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin is daar optimistisch over.