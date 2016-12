Jihadisten Jabhat Fatah al-Sham wijzen bestand Syrië af

Het bestand dat is afgekondigd op initiatief van Rusland en Turkije is volgens deze jihadisten ''slechts een bestendiging van het criminele regime'' van president Bashar al-Assad.

Het hoofddoel blijft dat het regime militair ten val wordt gebracht, aldus een woordvoerder van de groep die eerder tot het netwerk van al-Qaeda behoorde.

Deze soennitische extremisten zijn in verscheidene delen van Syrië actief. Het aantal strijders is niet duidelijk, maar de groep van mogelijk zevenduizend man behoort tot de best uitgeruste jihadisten in het land. De steunpilaren voor de strijdgroep zouden oliehandel, geld uit de Golf, met name Qatar, en losgeld uit ontvoeringen zijn.

Geen partij

De soennitische extremisten zijn net als bij eerdere bestanden geen partij bij het akkoord over de wapenstilstand. Maar Ankara en Moskou hopen dat zo veel mogelijk strijders zich aansluiten en in januari over vrede komen praten. Het bestand dat donderdag is ingegaan, is al het derde dit jaar dat het hele land zou beslaan.

Rusland heeft vrijdag de Veiligheidsraad gevraagd de jongste vredesinspanning met een resolutie te steunen. Het is mogelijk dat er zaterdag al een resolutie ter stemming op tafel ligt. De Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin is daar optimistisch over.

De Syrische burgeroorlog is in de loop van 2011 uitgebroken. Er zijn tientallen vaak wisselende groepen actief in de strijd tegen Assad die wordt gedomineerd door soennitische extremisten. Een aantal groepen heeft ingestemd met de wapenstilstand. Turkije steunt een aantal strijdgroepen, Rusland steunt Assad.