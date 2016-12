'Wapenstilstand Syrië houdt stand ondanks gevechten'

Het staakt-het-vuren werd in eerste instantie vrijwel meteen verbroken nadat in de provincie Hama in het westen van het land was gevochten tussen het Syrische regeringsleger en rebellen.

In de loop van de vrijdag wordt er ook gesproken van confrontaties tussen het Syrische leger en zijn bondgenoten met rebellen ten noorden van de hoofdstad Damascus. Het Syrische leger zou daarbij helikopters hebben ingezet. Ook rebellen in het gebied meldden gevechten.

Donderdagavond 23.00 Nederlandse tijd werd een bestand van kracht dat door toedoen van Rusland en Turkije tot stand is gekomen. Zowel het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten als een woordvoerder van de Jaish al-Nasr-rebellengroep zeiden vrijdagochtend nog dat de rust voortduurde.

Onderhandelingen

Rusland nam samen met Turkije het initiatief voor het bestand. De Verenigde Staten zaten dit keer, in tegenstelling tot de eerdere staakt-het-vuren, niet aan de onderhandelingstafel.

De wapenstilstand ging om 23.00 uur donderdagavond (Nederlandse tijd) in. Meerdere strijdende partijen gingen akkoord, waaronder het Vrije Syrische Leger, een overkoepelende organisatie van verschillende milities.

De grootste rebellengroep in Syrië, Ahrar al-Sham, meldde donderdag het bestand niet te hebben ondertekend. Eerder zei Rusland dat de groep, die zo'n zestienduizend strijders telt, wel akkoord ging. Ook IS, Jabhat Fateh al-Sham (het voormalige al-Nusra) en de Koerdische YPG zijn niet bij het bestand betrokken.

'Reële kans'

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken sprak donderdagavond zijn hoop uit dat het landelijke akkoord een "reële kans" biedt op een politieke oplossing. Gesprekken daarover staan voor volgende maand gepland in Astana, de hoofdstad van Kazachstan.

Poetin liet donderdag weten het aantal troepen in Syrië te verminderen, nadat een staakt-het-vuren was afgesproken.

IS

Inmiddels gaat de strijd tegen IS onverminderd door. Het Turkse leger meldt vrijdag dat de Russische luchtmacht bombardementen uitvoerde in het gebied rond de stad al-Bab in het noorden van Syrië. Twaalf IS-strijders zouden daarbij om het leven zijn gekomen.

Ook Turkije voerde luchtaanvallen uit in het gebied. Daarbij werden volgens het Turkse leger zeventien IS-doelen aangevallen en kwamen 26 militanten van IS om.