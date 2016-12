'Syrisch regeringsleger controleert heel Aleppo'

Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zijn woensdag ook de laatste rebellen, die lang standhielden in de oostelijke wijken, geëvacueerd.

De in Londen gevestigde oorlogsmonitor zei dat alleen een klein gebied in een westelijke voorstad nog in handen is van de opstandelingen. De hevige strijd en de aanhoudende bombardementen in Aleppo hebben aan 21.500 burgers het leven gekost.

Een VN-afgezant kon nog niet bevestigen dat iedereen die weg wilde uit Aleppo ook weg is gebracht. De evacuatie is volgens hem nog gaande.

Uittocht

Volgens een andere hulpverlener is de voltooiing van de uittocht aanstaande. Een woordvoerster van het Rode Kruis zei dat er in totaal dertigduizend mensen, onder wie alle zieken en gewonden en kinderen, in veiligheid zijn gebracht.