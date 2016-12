'Leger Syrië gaat rebellengebied Aleppo in'

Het leger waarschuwde de opstandelingen in de enclave per luidspreker snel te vertrekken. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog vastzitten in het gebied. Schattingen lopen uiteen van enkele duizenden tot tienduizenden personen.

Een functionaris uit het kamp van de rebellen waarschuwde dat de opstandelingen pas vertrekken als alle burgers die weg willen ook daadwerkelijk zijn geëvacueerd. Het zou nog gaan om een fors aantal mensen: volgens de opstandeling is pas de helft van die groep vertrokken.

Een woordvoerster van het Rode Kruis meldde dat in totaal sinds donderdag 37.500 mensen uit Oost-Aleppo met bussen zijn opgehaald. Zij hoeven slechts zo'n 5 kilometer te reizen voordat ze aankomen in het rebellengebied buiten de stad. Het doel is om woensdag de evacuaties te voltooien.

De strijdende partijen sloten eerder een akkoord over het evacueren van mensen uit meerdere dorpen en de rebellenenclave in Aleppo. Volgens Hezbollah vertrokken dinsdagochtend weer acht bussen met geëvacueerden uit de dorpen al-Foua en Kefraya, die worden belegerd door rebellen die de regering ten val willen brengen.

Toezicht

De Verenigde Naties hebben toestemming gekregen van de Syrische regering om meer waarnemers te sturen naar Oost-Aleppo. Daar gaan de twintig VN-medewerkers de evacuatie van de rebellenenclave monitoren, zei een woordvoerder van de organisatie dinsdag.

''Dit betekent dat het aantal internationale medewerkers in Aleppo bijna verdrievoudigt'', zei de VN-woordvoerder op een persconferentie in Genève. ''De opdracht is het monitoren en observeren van de evacuaties.''

De medewerkers zouden overigens geen ''onafhankelijke toegang'' hebben tot de bussen waarmee mensen uit Oost-Aleppo worden gehaald. ''Dus we zijn niet in staat om in te stappen en toegang te krijgen tot mensen'', aldus de zegsman.