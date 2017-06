Verdwenen fietsen leiden tot ondergang Chinese startup

Wukong Bikes had, in tegenstelling tot grotere concurrenten, geen gps-trackers op zijn fietsen. Toen het bedrijf besefte dat dat nodig was, was het geld al op.

In China zijn de laatste jaren veel technologiebedrijven als Tencent, Alibaba en Xiaomi in de deelfietsen gestapt. Doorgaans staan die fietsen niet in speciale stallingen en zijn ze met een app te openen en te volgen.

Wukong was een kleine, lokale speler. Oprichter Lei Houyi zei dat de fietsen van zijn bedrijf ook kwalitatief minder waren dan die van zijn concurrenten. Om de concurrentie te kunnen aangaan, bood het bedrijf ook gratis ritjes aan, wat bijdroeg aan de verliezen.