Investeringen in startups nemen toe in eerste kwartaal 2017

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van accountants- en adviesfirma KPMG.

Volgens Daniël Horn van KPMG Innovative Startups lijken financierders na een relatief rustig 2016 weer bereid om te investeren. “Hoewel het eerste kwartaal nog gekenmerkt werd door voorzichtigheid, zagen we de eerste signalen van een opleving van de markt. De investering van 1 miljard dollar in Airbnb bijvoorbeeld. Maar ook de injecties van 900 miljoen dollar in Grail en die van 454 miljoen dollar in SoFi.”

In Europa haalden startups 3,4 miljard dollar aan investeringen op, verdeeld over 565 transacties. Dat is iets minder dan in het laatste kwartaal van 2016. Met name Amerikaanse investeerders lijken belangstelling te hebben voor de Europese startupmarkt.

Binnen Europa valt het op dat steeds meer investeerders voor Ierland kiezen. Horn: “Het stabiele fiscale regime en het feit dat het land beschikt over veel jonge mensen die technologisch geschoold zijn, spelen hierbij een belangrijke rol”. Ook de Brexit zou van invloed zijn.