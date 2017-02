Investeringsfonds van 765 miljoen dollar opgericht voor Europese startups

Hiermee is Atomico, gevestigd in Londen, het grootste investeringsfonds voor techbedrijven in Europa gestart.

De investeerder werd in 2006 opgezet door Niklas Zennström, medeoprichter van videochatdienst Skype. Sinds die tijd heeft Atomico geïnvesteerd in zo’n zestig ondernemingen, waaronder het Finse Rovio Entertainment, de maker van het populaire spel Angry Birds.

Het fonds heeft verder belangen in bijvoorbeeld een maker van software voor het scannen van barcodes en een ontwikkelaar van een elektrisch vliegtuig dat verticaal kan opstijgen.

Mattias Ljungman, partner bij Atomico, zegt een keerpunt te zien in de investeringsmarkt in Europa. Hij legt uit dat hoewel Europa de belangrijkste markt zal zijn voor het fonds er ook geïnvesteerd zal worden in andere regio’s.