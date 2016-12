'Nederlandse startups halen 252 miljoen euro op in 2016'

Dat is bijna 180 miljoen euro minder dan in 2015, zo blijkt uit cijfers van startupblog Startupjuncture.

In het afgelopen jaar werden 143 investeringen gedaan in de techsector, in 2015 waren dat er honderdvijftig. Gemiddeld werd er een bedrag van 1,79 miljoen euro geïnvesteerd, een jaar eerder was dat nog 2,82 miljoen euro.

Vooral startups in de medische sector deden het goed in het afgelopen jaar, met grote investeringen in bedrijven zoals G-Therapeutics (26 miljoen euro), Nightbalance (12,5 miljoen euro) en BlueBee (10 miljoen euro).

Uitschieters

Volgens Startupjuncture ontbreken er dit jaar grote uitschieters. In voorgaande jaren werden de cijfers opgekrikt door grote rondes van onder meer Adyen (200 miljoen euro) en Takeaway.com (74 miljoen euro).

Ook is er volgens de website wereldwijd sprake van afnemend vertrouwen onder investeerders in het fenomeen startups. Investeerders zouden verder willen kijken dan de "hype" en hun pijlen richten op oudere bedrijven.

Niet alle investeringen staan in de lijst, omdat sommige bedrijven de bedragen geheim willen houden. In deze gevallen wordt een schatting gemaakt.