Hingis verovert tweede dubbeltitel op US Open

Met haar partner Chan Yung-jan uit Taiwan bleef de 36-jarige Zwitserse in de finale het Tsjechische duo Lucie Hradecka/Katerina Siniakova simpel de baas: 6-3 en 6-2. Voor Hingis was het haar 25e titel in het Gran Slam-circuit.

Voor de eindzege in het dubbelspel kregen Hingis en haar teamgenote in New York een winstpremie van 675.000 dollar (circa 560.000 euro).

Hingis veroverde zaterdag met de Brit Jamie Murray al de titel in het gemengddubbelspel. Het als eerste geplaatste koppel versloeg Chan Hao-ching (Taiwan) en Michael Venus (Nieuw-Zeeland) via een supertiebreak na twee sets: 6-1, 4-6 en 10-8.

Eerder dit jaar wonnen Hingis en Murray ook de titel op Wimbledon. Dat was de eerste keer dat de ervaren Zwitserse met de broer van Andy Murray gezamenlijk aantrad.