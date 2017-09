Luiten eindigt als dertigste bij European Masters

Luiten noteerde op de slotdag in Crans-sur-Sierre een ronde van 67 slagen, drie onder par. Daarmee bracht hij zijn eindtotaal op 275 slagen (-5).

De Nederlander produceerde in zijn laatste ronde vier birdies en een bogey. Hij had negen slagen meer nodig dan de Australiër Scott Hend en de Engelsman Matthew Fitzpatrick.

Hend en Fitzpatrick kwamen beiden op 266 slagen uit. Na een play-off kroonde de Engelsman zich tot eindwinnaar.

Luiten bereidde zich in Zwitserland voor op het KLM Open, volgende week in Spijk. Dan verdedigt hij zijn titel.

Luiten kwam dit jaar nog niet echt in de buurt van een toernooizege. De zevende plaats in het Lyoness Open is tot dusver zijn beste resultaat in 2017. Op de wereldranglijst is Luiten afgezakt naar de 91e plaats.