Cocu zegt dat PSV schorsing Lozano niet zal accepteren

"Het was zeker geen rode kaart'', stelde Cocu na de eerste competitienederlaag van zijn ploeg (0-2). De trainer zag Lozano hard inkomen op Denzel Dumfries, maar daarbij viel de 22-jarige vleugelspeler volgens hem weinig te verwijten. "Lozano glijdt uit. Daarna gaat Dumfries nogal te keer.''

PSV hoort maandag of de KNVB van plan is Lozano te schorsen. De Mexicaan, die met drie Eredivisiegoals clubtopscorer is, moet vrezen dat hij de topper tegen Feyenoord volgende week zondag in Eindhoven mist.

"Bij een duidelijke rode kaart vechten we een schorsing niet aan. Maar nu is dat anders'', zei Cocu. De trainer kreeg steun van Heerenveen-captain Stijn Schaars.

"Het was misschien wel hard, maar geen rode kaart'', zei Schaars. "We moeten niet gaan miepen. We willen goed voetbal. Dan is dit een gele kaart. Scheidsrechter Kevin Blom laat eerst alles doorgaan en trekt dan meteen een rode kaart."

Verdiend verloren

Toen Lozano in de 37e minuut rood kreeg, stond de 2-0 eindstand al op het scorebord in het Abe Lenstra Stadion. De Eindhovenaren kwamen geen moment in de buurt van een goed resultaat en Cocu beseft dan ook dat zijn ploeg gefaald heeft.

"Het zal tegen Feyenoord veel beter moeten. We hebben voorin wat spelers lopen die hun taken moeten uitvoeren, Jorrit Hendrix en Marco Van Ginkel hadden de ploeg ook bij de hand moeten nemen. We hebben verdiend verloren."

De topper tussen PSV en Feyenoord, dat met twaalf punten uit vier wedstrijden aan kop gaat in de Eredivisie, begint zondag om 16.45 uur. De ploeg van Cocu heeft drie punten achterstand op de Rotterdammers.

