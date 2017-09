Herlings wint Grand Prix in Assen, Cairoli pakt wereldtitel

De Brabander schreeft zowel de eerste als de tweede manche op zijn naam op het speciaal aangelegde zandparcours op het TT Circuit.

Tijdens de eerste manche ging alle aandacht echter uit naar Antonio Cairoli. De Italiaan, die uitkomt voor hetzelfde fabrieksteam van KTM als Herlings, stelde met de tweede plaats in die eerste manche zijn negende wereldtitel veilig. Hij is met nog nog één grand prix in Frankrijk in punten niet meer bij te halen.

Herlings zal het seizoen als tweede eindigen. De Brabander kwam in zijn debuutseizoen in de koningsklasse moeizaam op gang, maar verbeterde naarmate het jaar vorderde.

Hij boekte in Assen zijn vijfde GP-zege van het jaar en deed dat op indrukwekkende wijze. Hij ploegde met name in de tweede heat zijn KTM vloeiend door de diepe zandsporen en arriveerde aan de meet met 34 seconden voorsprong op de nummer twee, de Duitser Max Nagl.