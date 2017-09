Luiten zakt naar achttiende plaats op tweede dag European Masters

Luiten nam na de openingsronde van 67 slagen de dertiende plek in. Met een score van 135 begint hij zaterdag als gedeeld achttiende aan zijn derde rondgang langs de achttien holes op Crans-sur-Sierre.

Luiten produceerde vrijdag vijf birdies en drie bogeys. Zijn achterstand op de derde plek bedraagt vier slagen.

De Australiër Scott Hend heeft na twee dagen de koppositie alleen in handen met een score van 127. Hend ging vrijdag rond in 63 slagen.

Zijn achtervolger Darren Fichardt uit Zuid-Afrika staat op 128. Hij had voor zijn tweede omloop ook slechts 63 slagen nodig.

De Rotterdammer bereidt zich in Zwitserland voor op het KLM Open, volgende week in Spijk. Dan verdedigt hij zijn titel.

Luiten kwam dit jaar nog niet echt in de buurt van een toernooizege. De zevende plaats in het Lyoness Open is tot dusver zijn beste resultaat in 2017. Op de wereldranglijst is Luiten afgedaald naar de 91e plaats.