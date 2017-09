Sparta versterkt zich met transfervrije aanvaller Proschwitz

Proschwitz komt transfervrij over van het Belgische Sint-Truiden. Hij speelde eerder voor clubs in Duitsland, Zwitserland en Engeland.

Trainer Alex Pastoor zegt op de website van Sparta dat hij nu de gewenste extra aanvaller binnen heeft. "Na het vertrek van onder anderen Mathias Pogba zochten we nog een aanvaller. Met ruim driehonderd wedstrijden en bijna honderd doelpunten in het betaalde voetbal en het spelen in meerdere competities voegen we daarmee ook ervaring toe aan onze jonge selectie."

Proschwitz kwam begin 2016 bij Sint-Truiden terecht nadat hij was weggestuurd bij SC Paderborn uit zijn geboorteland.

De spits had voor ophef gezorgd door tijdens het trainingskamp van zijn club in het Turkse Belek in de bar van een hotel zijn broek te laten zakken in aanwezigheid van een vrouw.