Sharapova in vierde ronde US Open uitgeschakeld door Sevastova

Sharapova keerde in april terug in het WTA-circuit na haar dopingschorsing van vijftien maanden. In New York vierde ze haar rentree op een Grand Slam, omdat ze een wildcard kreeg van de organisatie van de US Open. Roland Garros en Wimbledon had ze eerder moeten laten schieten.

Sharapova won de US Open in 2006. Door haar schorsing was ze afgegleden naar de 146e plaats op de wereldranglijst.

In de eerste ronde rekende Sharapova verrassend af met Simona Halep (2). Daarna was ze ook Timea Babos en Sofia Kenin de baas. Ze mocht haar meeste wedstrijden afwerken op het centre court van het Arthur Ashe Stadium, tot onvrede van enkele concurrenten die vonden dat ze een 'voorkeursbehandeling' kreeg.

Overtuigend

De 30-jarige Russische pakte tegen Sevastova de eerste set overtuigend, maar haar spel werd daarna steeds onnauwkeuriger. De als zestiende geplaatste Sevastova won de tweede set en pakte als snel een break voorsprong in de derde set. Toen ze op een dubbele break voorsprong kwam, mocht de Letse serveren voor de wedstrijd. Sharapova werkte nog enkele wedstrijdpunten weg, maar kon het tij niet meer keren.

Sevastova speelt in de kwartfinale tegen Sloane Stephens. De ongeplaatste Amerikaanse versloeg Julia Görges uit Duitsland in drie sets: 6-3, 3-6 en 6-1.

Carreno Busta

Bij de mannen bereikte Pablo Carreno Busta voor de eerste keer in zijn loopbaan de kwartfinales van de US Open. De als twaalfde geplaatste Spanjaard was in drie spannende sets te sterk voor de 18-jarige Canadees Denis Shapovalov: 7-6 (2), 7-6 (4) en 7-6 (3).

Debutant Shapovalov was via het kwalificatietoernooi doorgedrongen tot de laatste zestien. De nummer 69 van de wereldranglijst was de jongste speler in de achtste finales in New York sinds Michael Chang in 1989.

Carreno Busta speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Lucas Pouille en de Argentijn Diego Schwartzman.

Rojer

In het dubbelspel bereikte de Nederlander Jean-Julien Rojer samen met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau de kwartfinales. Het als twaalfde geplaatste duo verraste het Spaans-Kroatische koppel Marcel Granollers/Ivan Dodig in twee sets: 6-4 en 6-3. De verliezers waren als zesde geplaatst.

Eerder op zondag plaatsten Robin Haase en Matwé Middelkoop zich in New York voor de derde ronde in het dubbelspel. Het Nederlandse koppel was met 6-7 (5), 6-3 en 6-4 te sterk voor Christopher Eubanks en Christian Harrison uit de Verenigde Staten. In de volgende ronde stuiten Haase en Middelkoop op het Belgisch/Israëlische koppel Steve Darcis/Dudi Sela.