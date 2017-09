Nieuwe WK-leider Hamilton spreekt van 'relaxte dag' in Italië

De Duitse coureur van Ferrari kwam op ruim 36 seconden van Hamilton als derde over de streep in Italië. Vettel staat in de algemene rangschikking nu drie punten achter op de drievoudig wereldkampioen.

"De start was lastig, maar het team heeft het geweldig gedaan", zei Hamilton, die op pole position begon. "Alles klopte, ik bestuurde een droomauto. De motor van Mercedes is simpelweg krachtiger dan die van Ferrari."

Hamilton beaamde dat zijn zege in Italië geen moment in gevaar kwam. "Het was een beetje een ongewone dag. Dit voelt anders dan een race waarin je van achteren naar voren moet komen en dan wint. Vandaag was meer relaxed. Ik ben vooral blij dat de auto het zo goed heeft gedaan."

Voor Hamilton was het zijn zesde zege van het seizoen. Vorige week was hij in België al de beste, waardoor hij de eerste coureur is die dit seizoen twee races op rij wint.

Vettel

Vettel erkende de suprematie van Mercedes op Monza en was niet in staat Ferrari na zeven jaar weer een overwinning te schenken in zijn thuisrace.

"Het was een moeilijke race, met name de start", concludeerde Vettel. "Ik reed wat geïsoleerd en had gewoonweg niet de snelheid, maar ik wil niet zeggen dat het slecht was. Ferrari is op de goede weg. We hebben een goede auto en zullen het seizoen ijzersterk afsluiten."