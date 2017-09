Costa Rica verslaat Verenigde Staten, Mexico plaatst zich voor WK

Dat eindresultaat betekent dat de VS de derde plek blijft bezetten in de kwalificatiegroep voor Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben, met slechts acht punten uit zeven wedstrijden. De top drie plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vier speelt in de play-offs tegen een Aziatisch land.

Costa Rica bezet met veertien punten de tweede plek. Mexico voert de groep aan met zeventien punten.

Geen dreiging

De Costa Ricanen waren de hele wedstrijd sterker dan de VS. Een half uur na het begin van het duel schoot spits Marco Ureña de bal langs de Amerikaanse doelman Tim Howard na een voorzet van aanvoerder Bryan Ruiz.

In de tweede helft speelde de VS iets beter, maar vormde het nog steeds geen serieuze bedreiging voor Costa Rica. Tien minuten voor het eindsignaal maakte Ureña, die onder contract staat bij de San José Earthquakes, zijn tweede treffer.

Mexico-Panama

In het Aztekenstadion in Mexico-Stad werd het thuisteam het vijfde land dat zich plaatst voor het WK in Rusland. Hirving Lozano maakte in de 53e minuut met een kopbal het beslissende doelpunt na een voorzet van Jesus Corona.