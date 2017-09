Hassan grijpt net naast zege op 1500 meter bij Diamond League Brussel

De Nederlandse streed met de Keniaanse Faith Kipyegon om de winstpremie van 50.000 dollar en een diamanten trofee. Hassan ging op het laatste rechte stuk nog aan de leiding, maar moest op de laatste meters toch nog voorrang verlenen aan de wereldkampioene.

Kipyegon eindigde in een tijd van 3.57,04 en Hassan finishte in 3.57,22. De geboren Ethiopische bleef daarmee boven haar persoonlijke record van 3.56,05. De Keniaanse Winny Chebet kwam op ruime afstand als derde over de finish (4.00,18).

Hassan is met een tijd van 3.56,14 nog altijd de snelste van het seizoen op deze afstand. Op de WK van vorige maand in Londen moest ze op de 1500 meter genoegen nemen met de vijfde plek. Op de 5000 meter veroverde Hassan wel brons.

Krumins

Susan Krumins liep in Brussel een persoonlijk record op de 5000 meter. De 31-jarige Nijmeegse finishte in 14.51.25. Daarmee scherpte ze haar eigen toptijd met ruim twee seconden aan.

Krumins eindigde in de Belgische hoofdstad als negende. De hoofdprijs van 50.000 dollar en de diamanten trofee gingen naar Hellen Obiri. De Keniaanse wereldkampioene zegevierde in 14.25,88. Haar landgenote Caroline Kipkirui eindigde als tweede in 14.27,55, gevolgd door Senbere Teferi uit Ethiopië (14.32,03).

Krumins eindigde bij de WK als achtste op de 5000 meter. Ze kwam in Londen als vijfde binnen op de 10.000 meter.

Thompson

Elaine Thompson zegevierde op de 100 meter. De olympisch kampioene uit Jamaica eindigde in een tijd van 10,92. Ze was een fractie sneller dan Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust (10,93). Thompson eindigde vorige maand op de 100 meter bij de WK in Londen teleurstellend als vijfde.

Dafne Schippers liep niet mee in Brussel. De 25-jarige Utrechtse liet afgelopen dinsdag weten dat ze heeft besloten haar seizoen vroegtijdig te beëindigen.