Uruguay en Argentinië houden nul in gespannen WK-kwalificatie

Zowel Uruguay als Argentinië hebben nog punten nodig om het WK in Rusland volgend jaar te mogen bijwonen.

Het thuisteam domineerde de wedstrijd tijdens de eerste helft, terwijl Argentinië in de tweede helft de sterkere ploeg was. Toch kwam geen van beide teams in de gespannen wedstrijd tot veel overtuigende pogingen op het doel van de tegenstander.

Een doelpunt van Uruguay-verdediger Diego Godín werd in de eerste helft afgekeurd wegens buitenspel en Luis Suarez zette net te hoog in bij een poging de bal over de Argentijnse doelman Sergio Romero te wippen.

Aan Argentijnse zijde schoot Lucas Biglia vanaf dertig meter net naast en vond Lionel Messi de paal na een flitsend duel met Paulo Dybala.

Suarez, die net op tijd was hersteld van een knieblessure om te kunnen spelen, hinkte acht minuten voor het einde van de wedstrijd van het veld.

Het eindresultaat betekent dat Uruguay, dat nu zes wedstrijden heeft gespeeld zonder te winnen, met 24 punten derde in de groep blijft. Argentinië bezet de vijfde plaats. Met een gedeelde 23 punten moet het Chili voor zich dulden op doelsaldo.

Chili-Paraguay

In de andere wedstrijd in de regio die donderdag (lokale tijd) werd gespeeld, Chili-Paraguay, wist Artur Vidal op spectaculaire wijze een thuisdoelpunt te maken. In het midden van de eerste helft dook hij om een Paraguyaanse vrije trap weg te koppen, maar eindigde de bal in een hoek van het Chileense doel.

Victor Caceres wist negen minuten na het begin van de tweede helft de Paraguyaanse voorspring uit te bouwen en Richard Ortiz zette de derde treffer in blessuretijd.

De groep wordt aangevoerd door Brazilië (33 punten), dat zich al heeft geplaatst voor het WK.