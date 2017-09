Vettel dicht Mercedes beste kansen toe bij Grand Prix Italië

"Het parcours is op papier in het voordeel van Mercedes, maar misschien zitten wij wel heel goed in de race. Onze prestaties van vorige week geven hoop", zei Vettel donderdag op de persconferentie.

De Duitse leider in de WK-stand zag concurrent Lewis Hamilton zondag de Grand Prix van België winnen, waardoor de Brit van Mercedes Vettel tot op zeven punten naderde in de algemene rangschikking.

Vettel kwam als tweede over de streep op Spa-Francorchamps en was daar niet ontevreden mee. "Wat we lieten zien in Spa was goed. We haalden een mooie snelheid tijdens de race, dus dat belooft wat."

Monza

Vettel bewaart naar eigen zeggen mooie herinneringen aan het circuit van Monza. In 2008 schreef hij historie door als jongste coureur ooit een Grand Prix in de Formule 1 te winnen, een record dat vorig jaar in Spanje door Max Verstappen werd overgenomen.

"Het is nog steeds een heel speciale en emotionele plek voor mij", vervolgde Vettel die zondag voor Ferrari's thuispubliek hoopt te winnen. "Het gevoel dat je krijgt als je in een Ferrari stapt en rijdt, dat krijg je bij geen enkele andere auto."