Judoka De Wit wint ook tweede partij bij WK in Boedapest

De 21-jarige Nederlander was in de klasse tot 81 kilogram in de derde ronde met waza-ari te sterk voor de Pool Damian Szwarnowiecki.

Eerder op donderdag rekende De Wit, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, in zijn openingspartij af met de Duitser Benjamin Münnich.

De Wit, die is ingedeeld in groep C, staat later op donderdag in de vierde ronde tegenover Zebeta Rekhviashvili uit Georgië.

Eerder dit jaar, in april, verloor De Wit bij de Europese kampioenschappen de strijd om het brons.

Bij de WK is De Wit donderdag de enige Nederlander die in actie komt. Sam van 't Westende en Margriet Bergstra gingen woensdag tijdens hun eerste optreden onderuit.