Sharapova met moeite naar derde ronde US Open

Sharapova, die in de eerste ronde won van de als tweede geplaatste Simona Halep, werd in de eerste game van de wedstrijd direct gebroken door Babos, de nummer zeventig van de wereld. De Russin liet in het eerste bedrijf in totaal negentien onnodige fouten tegen dertien winners noteren, en moest de eerste set dan ook via een tiebreak aan Babos laten.

In de tweede set wist Babos een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 voorsprong, waarna Sharapova haar toernooi wist te redden door drie games op rij te winnen. In de derde set was het verzet van de Hongaarse gebroken, en maakte de vijfvoudig Grand Slam-winnares na twee uur en twintig minuten een einde aan de partij.

Wildcard

De 30-jarige Sharapova, die door een dopingschorsing en blessureleed ver terugviel op de wereldranglijst, speelt in New York haar eerste Grand Slam-toernooi sinds de Australian Open van 2016. De US Open-winnares van 2006 ontving een wildcard van de organisatie.

De Siberische neemt het in de derde ronde op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse speelsters Sofia Kenin en Sachia Vickery, die beiden buiten de top 100 van de wereldranglijst staan.

Kyrgios

In het mannentoernooi werd Nick Kyrgios eerder op de dag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de eerste ronde. De Australiër verloor van zijn landgenoot John Millman, de nummer 235 van de wereld: 6-3, 1-6, 6-4 en 6-1.