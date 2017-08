Alexander Zverev en Tsonga naar huis, Sharapova moeizaam verder

In de eerste set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Alexander Zverev tegen Borna Coric. De nummer zes van de wereld plaatste bij een 3-2 stand de eerste break van de wedstrijd, en haalde de set in 26 minuten binnen.

De Kroatische nummer 61 van de wereld kwam daarna beter in de wedstrijd. Dat had hij mede te danken aan het slordige spel van Zverev, die over de hele wedstrijd in totaal 58 onnodige fouten liet noteren, tegenover 43 winners. Coric had in set twee aan één break voldoende om hem naar zich toe te trekken.

De derde en vierde set eindigden beiden in een tiebreak, waarin de in fouten grossierende Zverev niet thuis gaf. Na bijna drieënhalf uur stond de eindstand op het bord: 3-6, 7-5, 7-6(1) en 7-6(4). Zverev kon ook in 2015 (eerste ronde) en 2016 (tweede ronde) al snel zijn koffers pakken in New York: 3-6, 7-5, 7-6(1) en 7-6. Coric treft in de volgende ronde de winnaar van het treffen tussen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en de Let Ernests Gulbis.

Mischa

Het had weinig gescheeld of de familie Zverev was woensdag helemaal uit het enkelspel verdwenen. Alexanders oudere broer Mischa, de nummer 29 van de plaatsingslijst, moest alle zeilen bijzetten om de Fransman Benoit Paire opzij te schuiven: 6-3, 6-2, 3-6, 6-7(3) en 7-5. Ook Mischa Zverev, prof sinds 2006, haalde nooit eerder de derde ronde op de US Open.

Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga zoekt al het hele seizoen naar zijn vorm, en wist tegen Denis Shapovalov uit Canada geen moment de overhand in de partij te krijgen. De nummer 69 van de wereld won na ruim twee uur spelen met 6-4, 6-4 en 7-6 (3). Voor de nummer acht van de plaatsingslijst is het na Roland Garros (eerste ronde) en Wimbledon (derde ronde) al het derde Grand Slam-toernooi op rij waarin hij de tweede week niet haalt.

Sharapova

Maria Sharapova plaatste zich woensdag ten koste van Timea Babos voor de derde ronde. De Russin kwam tegen de Hongaarse terug van een set achterstand: 6-7(4), 6-4 en 6-1.

Sharapova, die in de eerste ronde won van de als tweede geplaatste Simona Halep, werd in de eerste game van de wedstrijd direct gebroken door Babos, de nummer zeventig van de wereld. De Russin liet in het eerste bedrijf in totaal negentien onnodige fouten tegen dertien winners noteren, en moest de eerste set dan ook via een tiebreak aan Babos laten.

In de tweede set wist Babos een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 voorsprong, waarna Sharapova haar toernooi wist te redden door drie games op rij te winnen. In de derde set was het verzet van de Hongaarse gebroken, en maakte de vijfvoudig Grand Slam-winnares na twee uur en twintig minuten een einde aan de partij.

Wildcard

De 30-jarige Sharapova, die door een dopingschorsing en blessureleed ver terugviel op de wereldranglijst, speelt in New York haar eerste Grand Slam-toernooi sinds de Australian Open van 2016. De US Open-winnares van 2006 ontving een wildcard van de organisatie.

De Siberische neemt het in de derde ronde op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse speelsters Sofia Kenin en Sachia Vickery, die beiden buiten de top 100 van de wereldranglijst staan.

Williams

Tweevoudig US Open-kampioen Venus Williams schaarde zich onder de laatste 32 door in twee sets te winnen van Oceane Dodin uit Frankrijk: 7-5 en 6-4. De oudste van de Williams-zussen won het toernooi in New York in 2000 en 2001, en wacht al sinds haar Wimbledon-zege in 2008 op een nieuwe Grand Slam-titel.

Voor tweevoudig finaliste Caroline Wozniacki bleek de tweede ronde dit jaar het eindstation. De voormalig nummer één van de wereld, die nog nooit een Grand Slam won, verloor in drie sets van Jekaterine Makarova: 6-2, 6-7(5) en 6-1.

Kyrgios

In het mannentoernooi werd Nick Kyrgios eerder op de dag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de eerste ronde. De Australiër verloor van zijn landgenoot John Millman, de nummer 235 van de wereld: 6-3, 1-6, 6-4 en 6-1.