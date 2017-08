Deschamps met Frankrijk beducht voor 'sterk en getalenteerd' Oranje

"Nederland kwalificeerde zich na een sterk WK in 2014 misschien niet voor het EK, maar ze hebben nog steeds goede spelers en er komt een nieuwe generatie aan. Ik denk niet dat ze minder sterk zijn geworden", aldus Deschamps woensdag op de persconferentie.

Frankrijk verdedigt donderdag in het Stade de France een voorsprong van drie punten op Oranje in groep A. 'Les Blues' gingen in juni nog met 2-1 onderuit tegen medekoploper Zweden, dat eveneens dertien punten heeft.

Alleen de nummer een van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgende zomer in Rusland en dus beseft Deschamps dat het treffen met Nederland waarschijnlijk cruciaal is.

"Door de nederlaag tegen Zweden zitten we niet in de positie waar we op hoopten voor de wedstrijd tegen Oranje, maar we kunnen ons nog steeds kwalificeren voor het WK. Voor Nederland kan dit duel zelf beslissend zijn, dus het wordt een belangrijke wedstrijd."

Fitheid

Net als Oranje-bondscoach Dick Advocaat, die eerder op woensdag zijn persconferentie gaf, baalt ook Deschamps van het feit dat zijn ploeg al zo vroeg in het seizoen belangrijke WK-kwalificatieduels moet spelen.

"Geen enkele speler is zo vroeg in het seizoen al op de top van zijn kunnen", aldus Deschamps. "Maar ik ben ervan overtuigd dat mijn ploeg alles zal geven voor een goed resultaat. Veel zal afhangen van de intensiteit van de wedstrijd."

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland begint donderdagavond om 20.45 uur.

Bekijk het programma en de stand in de WK-kwalificatie