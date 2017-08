Teambaas Vaughters kan steun voor Cannondale amper geloven

"De crowdfundingactie gaat beter dan we in onze stoutste dromen hadden kunnen bedenken", zegt Vaughters tegen VeloNews. "Ik verwachtte misschien iets van 50.000 dollar, maar dit overtreft al onze verwachtingen."

Donateurs kunnen sinds woensdag Cannondale-Drapac helpen. De Amerikaanse formatie maakte zaterdag bekend dat een sponsor voor volgend seizoen is afgehaakt en het voortbestaan van de ploeg daardoor in gevaar is. Het gat in de begroting voor volgend seizoen is zo'n 7 miljoen dollar (5,9 miljoen euro).

Het eerste doel van de crowdfundingactie is 2 miljoen dollar (1,67 miljoen euro), omdat Fairly Group, een Amerikaanse bedrijf gespecialiseerd in risicomanagement en al een kleine sponsor bij Cannondale, heeft beloofd dat het alle donaties tot 2 miljoen dollar zal verdubbelen.

Donateurs die vanaf 25 dollar (21 euro) inleggen krijgen een tegenprestatie van de ploeg, zoals toegang tot de ploeg. Hoe groter de donatie, hoe meer toegang je krijgt. Zo mogen donateurs mogelijk ook mee op trainingskamp of meerijden in een ploegleidersauto tijdens een koers.

Het bedrag staat woensdag voorlopig op iets meer dan 21.000 dollar, maar volgens Vaughters is er al meer geld toegezegd.

"Dat zegt me vooral dat veel mensen een zwak hebben voor dit team", aldus de Amerikaanse oud-renner, die benadrukt dat het geld teruggegeven wordt als het team toch geen toekomst heeft.

"Ik had nooit verwacht dat er zoveel donaties zouden komen. Maar natuurlijk hoop ik vooral dat er een grote sponsor komt die zegt: Hé, dat is veel sympathie voor jullie, misschien moeten we ons bij jullie aansluiten.'"

De renners van Cannondale-Drapac zijn momenteel vrij om te onderhandelen met andere ploegen. De Nederlander Dylan van Baarle tekende recent een nieuw contract bij het team, terwijl ook Sebastian Langeveld een verbintenis heeft voor 2018.