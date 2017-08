Euforische Welten hecht heel veel waarde aan EK-titel in eigen land

"Ik hecht heel veel waarde aan deze gouden medaille", begon Welten direct na afloop van de met 3-0 gewonnen finale in Amstelveen tegen België haar verhaal tegen NUsport.

"We moesten na de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro bijna helemaal opnieuw beginnen. Er kwamen veel jonge meiden bij. Dat we dan dit neer konden zetten deze week voelt echt wel heel erg gaaf."

Welten zag in het afgelopen jaar belangrijke speelsters als Maartje Paumen, Naomi van As en Ellen Hoog vertrekken, maar was er naar eigen zeggen nooit bang voor dat Oranje niet meer tot de absolute wereldtop zou behoren.

"Maartje, Naomi en Ellen zijn niet vervangbaar. We zoeken ook niet naar hun opvolgsters, want die zijn er niet in Nederland. De meiden die er nu staan zijn heel erg goed in andere dingen. We hebben op dit toernooi laten zien dat we vooral als team ontzettend sterk zijn."

Grens

Welten denkt dat er nog veel meer in het vat zit voor dit Oranje. "Ik ben van mening dat dit niet onze limiet was. Dit was onze grens. Vanaf hier wordt het alleen maar beter."

Tijdens de podiumceremonie in het vernieuwde Wagener Stadion sprongen de gedachten van Welten ook even terug naar de voorbije maanden, waarin het lang niet zeker was of de Brabantse het EK überhaupt wel zou redden. Welten was pas vlak voor aanvang van het evenement volledig hersteld van een hardnekkige voetblessure.

"Ik had dit EK voor geen goud willen missen. Gelukkig heb ik het niet hoeven missen en heb ik goud. Echt geweldig. Als je kijkt naar hoe de sfeer hier was... Mooier dan dit gaat het niet worden."

Veenendaal

Ploeggenote Anne Veenendaal liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Ik denk dat dit het mooiste is wat je mee kan maken. Het was allemaal zo geweldig."

De 21-jarige keepster had opvallend genoeg helemaal niets te doen in de eindstrijd tegen België, maar daar had ze logischerwijs maling aan.

"Ik heb zelf geen bal gehad, maar het was echt een feest om naar het team te kijken. Ze hebben hartstikke goed gespeeld. Het was voor mij extra spannend als de Belgen er wel een keer doorheen wisten te komen en de bal enigszins in mijn buurt terechtkwam."

Volgens Veenendaal is bondscoach Alyson Annan er in de voorbije tijd in geslaagd om van Oranje een hecht collectief te smeden. "We hebben individueel heel veel kwaliteit, maar spelen ook echt als team samen. We stralen plezier uit. Dat is hartstikke mooi."