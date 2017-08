'Verstappen moet op Spa voor goed resultaat mazzel hebben in eerste bocht'

"Als het inderdaad droog blijft, moet hij net een beetje mazzel hebben met een kleine clinch in de eerste bocht van bijvoorbeeld Valtteri Bottas of Kimi Raikkonen", zegt Van der Garde op het circuit van Spa-Francorchamps tegen NUsport. "De top vijf moet in ieder geval makkelijk te halen zijn."

Volgens de oud-coureur ligt de kracht van Verstappen in de eerste rondes. "We weten dat Max best agressief is in de eerste bochten en de eerste rondes om zijn positie te verbeteren. Als hij dat voor elkaar krijgt, kan hij een beter resultaat halen."

Verstappen heeft bij Red Bull Racing de beschikking over een mindere auto dan de topteams en dat zag je volgens de 32-jarige Van der Garde op vrijdag en zaterdag terug in de vrije trainingen (drie keer vierde) en de kwalificatie (vijfde).

"Dat was het maximale voor hem. Het is voor Max gewoon moeilijk om Mercedes en Ferrari te pakken, die zijn bloedsnel hier", zegt hij. "Ze hebben iets extra's door de power van de motoren."

Ricciardo

Vorig jaar startte Verstappen op Spa vanaf plek twee, maar viel hij mede door een aanvaring met Sebastian Vettel van Ferrari terug naar uiteindelijk de elfde plek. Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo zei eerder deze week dat de soms wat onstuimige starts van de Nederlander te maken hebben met ervaring. Van der Garde is het daar niet mee eens.

"Vorig jaar had Max geen superstart en toen wilde hij het in de eerste bocht aan de binnenkant proberen. Dat ging niet helemaal goed, maar dat gebeurt nu eenmaal af en toe. Soms gaat Max iets te ver, aan de andere kant is het wat de mensen willen zien. Hij brengt entertainment in de Formule 1."

Red Bull-teambaas Christian Horner zei vorige week te hopen dat zijn team het in de tweede seizoenshelft beter doet dan Ferrari. Van der Garde, die in 2013 namens Caterham in de Formule 1 reed, ziet dat op Spa normaal gesproken nog niet gebeuren.

Goede kans

"Maar in Singapore maken ze later dit seizoen bijvoorbeeld wel een goede kans. Dat circuit is een stuk korter dan hier in België. Ik heb gehoord dat Red Bull een grote update gaat krijgen in één van de komende races. Misschien dat ze Ferrari daarmee aankunnen, maar dit weekend is het gat nog best wel groot."

De Grand Prix van België begint zondag om 14.00 uur. De winst ging vorig jaar naar de inmiddels gestopte Nico Rosberg. Het podium werd toen gecompleteerd door Ricciardo (tweede) en Lewis Hamilton (derde).