De Boer vindt dat Crystal Palace meer lef had moeten tonen tegen Swansea

De 47-jarige Noord-Hollander zag zijn ploeg zaterdagmiddag voor eigen publiek met 0-2 verliezen van Swansea door treffers van Tammy Abraham en Jordan Ayew.

"Dit was erg teleurstellend", zei De Boer na de nederlaag van Crystal Palace. "We willen onze doelstellingen bereiken en punten halen. Maar dat is niet gelukt."

Hij baalde vooral van het optreden van zijn elftal in de eerste helft. "We hebben toen geen lef getoond en kwamen niet goed aan de bal", stelde de oud-coach van Ajax

De Boer was wel tevreden over de tweede helft. "Na de achterstand van 2-0 waren we wel dapper. Dat was het Crystal Palace dat ik wil zien, maar dan wel vanaf het begin."

Persoonlijke fouten

Hij vindt dat zijn ploeg de nederlaag tegen Swansea volledig aan zichzelf te wijten heeft. "We hebben niet verloren omdat Swansea sterker was. Door twee persoonlijke fouten kregen ze twee halve kansen en scoorden ze beide keren."

"Het is een erg goede les voor ons. Als we geen lef tonen, wordt dat meteen afgestraft. In de tweede helft creëerden we kansen en met een beetje geluk scoren we. Maar we hadden niet onze dag."

Crystal Palace wacht na drie competitieduels nog op het eerste punt. De ploeg van De Boer scoorde zelfs nog niet en verloor eerder van Huddersfield Town (0-3) en Liverpool (0-1).

In de Premier League bezet Crystal Palace de voorlaatste plaats. Alleen West Ham United staat door een minder doelsaldo nog onder de ‘Eagles’.

