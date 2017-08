Lewandowski bezorgt Bayern zege op Werder bij basisrentree Robben

Robben begon voor het eerst in de basis nadat hij in de aanloop naar dit seizoen een kuitblessure opliep bij een potje tennis. Hij miste daardoor een groot deel van de voorbereiding.

De Oranje-international speelde ruim een uur mee bij Bayern en was in de eerste helft met een kopbal voorlangs dicht bij de openingstreffer. Vorige week moest Robben zich in het eerste competitieduel nog tevreden stellen met een invalbeurt tegen Bayer Leverkusen.

Bayern besliste de wedstrijd tegen Werder pas in de laatste twintig minuten. In de 72e minuut opende Lewandowski de score door een voorzet van Kingsley Coman van achter het standbeen binnen te werken. Drie minuten later verdubbelde de Poolse spits de marge na een knappe individuele actie.

Door de overwinning gaat Bayern met zes punten uit twee duels aan kop in de Bundesliga. Hamburger SV staat eveneens op zes punten, maar heeft een minder doelsaldo dan de 'Rekordmeister'.

Wolfsburg

Trainer Andries Jonker kwam met VfL Wolfsburg op bezoek bij Eintracht Frankfurt eveneens tot winst: 0-1. Daniel Didavi maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Paul Verhaegh deed het hele duel mee bij Wolfsburg, waar Riechedly Bazoer zeven minuten na rust in het veld kwam.

Jonathan de Guzman en Jetro Willems begonnen beiden in de basis bij Frankfurt. De Guzman werd in de 72e minuut gewisseld en Willems werd zes minuten later naar de kant gehaald.

Voor Wolfsburg betekende het de eerste competitiezege van het seizoen. De ploeg van Jonker klimt naar tiende plaats op de ranglijst.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga