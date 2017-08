McGregor qua gewicht in het voordeel tegen Mayweather

Met zo'n 69,4 kilogram is McGregor iets zwaarder dan zijn opponent, die de meter van de weegschaal zag stoppen bij 67,8 kilogram. Beiden zitten daarmee onder de limiet van 69,9.

Het wegen van de twee rivalen in de T-Mobile Arena in Las Vegas trok zevenduizend fans. Die zagen hoe de twee wederom met elkaar verbaal in gevecht gingen.

''Dat is de slechtste vorm waar ik hem ooit in heb gezien'', zei McGregor (28) over zijn tegenstander.

De 40-jarige Mayweather liet zich niet van de wijs brengen door de nieuweling in de bokswereld: ''Gewicht wint geen gevechten, vechten wint gevechten''.

Money Fight

In dezelfde arena vindt zaterdagavond het boksduel plaats, dat de 'Money Fight' is gaan heten. Naar verluidt is er met het duel een bedrag van 500 miljoen dollar (425 miljoen euro) gemoeid.

Mayweather is ongeslagen gebleven in zijn 49 professionele bokswedstrijden.