Caldas vindt dat hockeyers ondanks finaleplek 'soms belabberd' speelden

Oranje versloeg vrijdagavond in de halve eindstrijd Engeland met 3-1, maar Caldas wilde nog niet denken aan de finale van zondag tegen België.

"Eerst even van deze zege genieten", liet de keuzeheer bij de NOS weten. "We hebben niet top gespeeld, maar wel gewonnen. Dat is typerend voor een goede ploeg."

Caldas gaf toe dat Nederland slecht begon aan de halve finale in het Wagener Stadion in Amstelveen. "We hadden het moeilijk in de eerste helft. Technisch maakten we te veel fouten."

Vooral over het spel voor rust was de Argentijn ontevreden. "Ons spel was soms belabberd. Na rust ging het stukken beter. Het was niet super, maar wel solide."

Pruijser

Mirco Pruijser was tegen Engeland goed voor twee doelpunten. "Ik kan niet wachten tot zondag. Ik hoop op dezelfde steun van het publiek als bij deze wedstrijd."

Nederland leed maandag in de groepswedstrijd tegen België nog een pijnlijke 5-0 nederlaag. "We hebben zeker nog een rekening met België te vereffenen.

"Als we beter aan het duel beginnen en met meer energie en snelheid spelen, komt het goed", vervolgde Pruijser. "Mooi dat we in de finale revanche kunnen nemen."

De finale van het EK hockey tussen Nederland en België staat zondagmiddag om 16.00 uur op het programma.