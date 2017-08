NAC Breda geeft overwinning tegen Sparta in slotfase uit handen

Pablo Mari en Rai Vloet zorgden voor de doelpunten bij NAC. Bij Sparta was invaller Ragnar Ache tweemaal trefzeker.

Voor NAC, dat veertiende staat, betekent het het eerste punt sinds de terugkeer in de Eredivisie. De ploeg van coach Stijn Vreven verloor in de eerste twee wedstrijden van Vitesse (4-1) en PSV (1-4).

Sparta wacht ook nog op de eerste overwinning van het seizoen. De Rotterdammers, die de twaalfde plaats innemen, speelden eerder gelijk tegen PEC Zwolle (1-1) en gingen onderuit bij VVV-Venlo (3-0).

Beide ploegen begonnen moeizaam aan de wedstrijd. Na iets meer dan twintig minuten zorgde NAC met een schot van Angelino voor het eerste gevaar.

Michel Breuer kreeg in de eerste helft de beste kans voor Sparta, maar zijn kopbal ging net over. Vlak voor rust was het aan de andere kant wel raak. Mari kopte uit de rebound raak nadat Roy Kortsmit in eerste instantie nog redding bracht.

Uitstekend

NAC begon uitstekend aan de tweede helft en verdubbelde de voorsprong in de 51e minuut. Vloet kopte raak uit een hoekschop.

Direct na de 2-0 kwam Ache in het veld bij Sparta en hij zorgde meteen voor dreiging. Nadat de 19-jarige aanvaller na ruim een uur bijna de aansluitingstreffer maakte, was hij in de zeventigste minuut wel trefzeker. Hij vond het net uit een voorzet van Breuer.

Tien minuten voor tijd verzuimde Thierry Ambrose NAC op 3-1 te brengen. Ache bracht Sparta vier minuten later van dichtbij wel op gelijke hoogte.

Manu Garcia raakte in de slotfase nog de paal voor de Bredase club, maar beide ploegen moesten genoegen nemen met een gelijkspel.

