Volleyballers beginnen EK met nederlaag tegen Turkije

Alleen in de derde set kon Oranje de Turken de baas blijven: 19-25, 22-25, 25-21 en 22-25.

Oranje speelde eerder dit jaar in de World League ook tegen Turkije en verloor toen in Ankara met 2-3. Vorig jaar plaatste Nederland zich nog wel ten koste van de Turken direct voor het EK. Via het derde en laatste kwalificatietoernooi stelde Turkije alsnog een EK-ticket veilig.

De formatie van Vermeulen speelt zondag tegen titelhouder Frankrijk en maandag tegen Belgiƫ. De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen een play-offronde.

Vermeulen had op een beter begin van het EK gehoopt. "We slaagden er onvoldoende in om de Turkse buitenaanvallers af te stoppen", analyseerde hij.

"Onze service en blokkering waren niet goed genoeg. We bleven vechten in de derde en vierde set, maar liepen te veel op onze tenen om Turkije voorbij te streven. We willen graag verder in dit toernooi, en we hebben nog twee wedstrijden om dat voor elkaar te krijgen."

Volgens aanvoerder Jasper Diefenbach viel er op de instelling van Oranje weinig aan te merken. "De beleving was in orde, want we bleven vechten tot het einde. We kwamen nog bijna terug in de wedstrijd, maar na een paar fouten op rij gaven we het zomaar weg."